TUBİTAK Başkanlık Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Memur alıyor
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu memur alımı yapacak.
Son başvuru tarihi: 28/05/2021
Başvuru sırasında dikkat edilecek şartlardan biri ise alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
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