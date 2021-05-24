  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alçak saldırı! Ateşkesi bozdular
Cerablus'ta bombalı saldırı! Ölüler var
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor!
Savcı Sayan: Eğer Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız!
Ekonomi TUBİTAK Başkanlık Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Memur alıyor
Ekonomi

TUBİTAK Başkanlık Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Memur alıyor

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 15:03:00 -
TUBİTAK Başkanlık Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Memur alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu memur alımı yapacak.

Son başvuru tarihi: 28/05/2021

Başvuru sırasında dikkat edilecek şartlardan biri ise alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yisroel Dovid Weiss: Peygamberler uyarmıştı! İsrail yok olacak
Dünya

Yisroel Dovid Weiss: Peygamberler uyarmıştı! İsrail yok olacak

Siyonizm karşıtı Yahudi grup Neturei Karta'dan Haham Yisroel Dovid Weiss, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası yaptığı açıkl..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Aşı olanları izliyorlar
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Aşı olanları izliyorlar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılara yönelik karşı tartışmalar devam ederken İngiltere'de bir skandal..
Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti
Dünya

Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırları açma teklifine çok sert çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay