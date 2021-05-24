TUBİTAK Başkanlık Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Memur alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu memur alımı yapacak.

Son başvuru tarihi: 28/05/2021

Başvuru sırasında dikkat edilecek şartlardan biri ise alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

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