TÜBİTAK 82 personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) toplam 82 personel alımı gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 82 personel alımı ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere toplam 5 yönetici asistanı ve memur alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 9 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasından ulaşılabilecek, iş başvuruları da buradan (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev yapmak üzere toplam 77 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 26 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

TÜBİTAK personel alımı şartları

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR'un internet sayfalarında yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek