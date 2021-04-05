  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TÜBİTAK 82 personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları
Ekonomi

TÜBİTAK 82 personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları

TÜBİTAK ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne toplam 82 personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK bünyesinde iş sahibi olmak isteyen adaylar başvurunun şartlarını ve detaylarını merak ediyor. Peki, TÜBİTAK 82 personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:45:00 -
TÜBİTAK 82 personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) toplam 82 personel alımı gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 82 personel alımı ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere toplam 5 yönetici asistanı ve memur alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 9 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasından ulaşılabilecek, iş başvuruları da buradan (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev yapmak üzere toplam 77 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 26 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

TÜBİTAK personel alımı şartları

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR'un internet sayfalarında yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler
Medya

İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler

Ahlaksız ve şiddet sahneleriyle toplumun altına dinamit yerleştiren Çukur dizisinden gelen bir görüntü, İbo Show’daki anları hatırlattı...
FETÖ'cüler tedirgin! Hakan Şükür’e şok haber
Gündem

FETÖ'cüler tedirgin! Hakan Şükür’e şok haber

FETÖ üyesi olduğu için yurt dışına kaçan, Hakan Şükür’ün milyon dolarlık evine haciz konuldu.

104 emekli amirale ilişkin önemli uyarı! “Bellerinde tabancalarla…”
Gündem

104 emekli amirale ilişkin önemli uyarı! “Bellerinde tabancalarla…”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, emekli amirallerin halen belinde tabanca, yanlarında korumayla ve dev..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay