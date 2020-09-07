TÜBİTAK 35 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) biriminde görevlendirilmek üzere 35 personel alımı yapacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, Ankara'da yarı zamanlı proje personeli (aday araştırmacı) olarak işe alınacak 35 kişi istihdam edilecek.
Adaylar ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK resmi internet sitesinden ve ayrıca aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden ulaşacak.
Başvurular için son tarih 21 Eylül olarak belirlendi.