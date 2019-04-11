TTK 500 işçi alımı ne zaman? Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımları başvuruları

'TTK 500 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 1500 işçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, geçtiğimiz yılın sonunda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda ilk bin işçi istihdamında süreç tamamlanma aşamasına geldi. Gözler şimdi geriye kalan 500 maden işçisinin alımına çevrildi. Peki, TTK işçi alımlarına başvurular ne zaman başlayacak? İşte TTK 500 işçi alımı hakkında detaylar...

TTK 500 işçi alımı ne zaman başlayacak?

Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı. Yeni işçi alımları yapılırken, kura çekiminde ilçe nüfusları göz önüne alınarak kontenjan belirlenmelidir. Biz bu sayının arttırılması için de girişimlerde bulunuyoruz. Çünkü işçi alınacağının açıklandığı günden bugüne yaklaşık 900 arkadaşımız emekli oldu." dedi.

TTK'nın norm kadroyla ve tam kapasite çalışacak şekilde planlanmasını ve TTK Genel Müdürlüğü'ne işçi alımı konusunda yetki verilmesini istediklerini dile getiren Yeşil, 1 Mayıs'ı emeğin başkenti Zonguldak'ta kutlayacaklarını, kıdem tazminatlarını tartışma konusu yapanlara karşı, "kırmızı çizgime dokunma" mesajını en kuvvetli biçimde vereceklerini sözlerine ekledi.