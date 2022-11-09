  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TTB'nin tutukluluğa itirazı reddedildi! "Kaçmaz"mış...
Gündem

TTB'nin tutukluluğa itirazı reddedildi! "Kaçmaz"mış...

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluğu için yapılan itiraz reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 18:59:00 - 2022-11-09 19:03:18
TTB'nin tutukluluğa itirazı reddedildi! "Kaçmaz"mış...

 Yeniakit.com.tr 

PKK terör örgütüne yakın medya kuruluşunun canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atıp, PKK'lı teröristleri güzelleyen Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

TTB yöneticileri tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, Fincancı'nın çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceği, kaçma veya delil karartma şüphelerinin olmadığı öne sürülerek, TTB Başkanı'nın suçsuz olduğu iddia edildi.

Mahkeme tarafından itiraz başvurusu hakkında verilen kararda, tutuklama tedbirinin orantılı olduğu ifade edildi.

Son dakika! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Son dakika! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Gündem

Son dakika! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Böyle geri adım attı: Bilmiyordum
Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Böyle geri adım attı: Bilmiyordum

Gündem

Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Böyle geri adım attı: Bilmiyordum

Almanya'dan haddi aşan Şebnem Korur Fincancı açıklaması!
Almanya'dan haddi aşan Şebnem Korur Fincancı açıklaması!

Dünya

Almanya'dan haddi aşan Şebnem Korur Fincancı açıklaması!

Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!

Gündem

Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!

Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş!
Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş!

Gündem

Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş!

TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti
TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti

Siyaset

TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti

BM'den haddi aşan Şebnem Korur Fincancı çağrısı!
BM'den haddi aşan Şebnem Korur Fincancı çağrısı!

Gündem

BM'den haddi aşan Şebnem Korur Fincancı çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23