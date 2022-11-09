TTB'nin tutukluluğa itirazı reddedildi! "Kaçmaz"mış...
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluğu için yapılan itiraz reddedildi.
Yeniakit.com.tr
PKK terör örgütüne yakın medya kuruluşunun canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atıp, PKK'lı teröristleri güzelleyen Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
TTB yöneticileri tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, Fincancı'nın çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceği, kaçma veya delil karartma şüphelerinin olmadığı öne sürülerek, TTB Başkanı'nın suçsuz olduğu iddia edildi.
Mahkeme tarafından itiraz başvurusu hakkında verilen kararda, tutuklama tedbirinin orantılı olduğu ifade edildi.