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Gündem TTB'den sonra öğretmenler de kargaşa peşinde! Sokaklara çıkıp taşkınlık çıkarttılar
Gündem

TTB'den sonra öğretmenler de kargaşa peşinde! Sokaklara çıkıp taşkınlık çıkarttılar

Eğitim Sen öncülüğündeki 14 sendikaya bağlı öğretmenler Türkiye genelinde iş bıraktı. İstanbul Çemberlitaş'ta buluşan öğretmenler, yürüyüşe izin verilmeyince taşkınlık çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 16:25:00 - 2022-11-02 16:52:21

 Yeniakit.com.tr 

Terör tutuklusu Şebnem Korur Fincancı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği'nden esinlenen Eğitim Sen, provoke ettiği öğretmenleri sokaklara döktü.

Bir milyona yakın öğretmen gün boyunca iş bıraktı.

İstanbul Çemberlitaş'ta buluşan binlerce sendikalı öğretmen ise yürüyüş yapmak istedi.

Eylemi provoke ettiler!

Yürüyüşe izin verilmeyince taşkınlık çıkartan öğretmenler emniyeti hedef aldı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilerek yeniden düzenlenmesini isteyen 14 eğitim sendikası, Türkiye'nin dört bir yanında iş bıraktı. İstanbul'da İl 

Eğitim Sen'in Twitter hesabından paylaşılan mesajda provokatif ifadeler kullanıldı:

Çemberlitaş'ta toplanarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen öğretmenlere yönelik abluka devam ediyor. Bu abluka bir an önce kaldırılmalı, demokratik hakkımız daha fazla engellenmemeli!

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