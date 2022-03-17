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Gündem TTB başkanı hakkında suç duyurusu
Gündem

TTB başkanı hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav'ın Youtube üzerinden yaptığı programa katılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 16:03:00 - 2022-03-17 16:16:39
TTB başkanı hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Erkam Tufan Aytav'ın YouTube kanalı üzerinden yaptığı programa katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Mart 2022 tarihinde YouTube kanalı üzerinden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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