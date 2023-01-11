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Gündem TTB Başkanı Fincancı serbest kalınca ilk ona sarıldı!
Gündem

TTB Başkanı Fincancı serbest kalınca ilk ona sarıldı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tahliye edildikten sonra kendisini bekleyen kalabalık içinde ilk olarak HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya sarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 21:38:00 - 2023-01-11 21:59:59
TTB Başkanı Fincancı serbest kalınca ilk ona sarıldı!

 Yeniakit.com.tr 

PKK yandaşı televizyon kanalının canlı yayınına katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, "Kimyasal silah kullanıyorlar." iftirası atıp, örgütü meşrulaştıran ifadeler kullanan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fincancı'nın tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Çıkar çıkmaz ilk ona sarıldı!

Tahliyesi gerçekleşen TTB Başkanı cezaevi önünde sevenleri ve yakınları tarafından karşılandı.

Şebnem Korur Fincancı, mesai arkadaşları ve ailesinin de bulunduğu cezaevi önünde ilk olarak HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya sarıldı.

Fincancı ile kucaklaşma fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan HDP'li Kaya, "Özgürlük güzel şey! Darısı diğer canlara…" ifadelerini kullandı.

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