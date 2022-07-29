TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 55. kez sahibini bulacak.

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı ile TSYD kupası sahibini bulacak. Gençlerbirliği karşısında çıktığı son 10 karşılaşmadan sadece 3 kez mağlup ayrılan Ankaragücü, 2 maçı da beraberlikle tamamladı. Peki, derbi niteliğindeki Gençlerbirliği Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği ve Ankaragücü, TSYD kupası kapsamında karşı karşıya gelecek. 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranından canlı izlenebilecek.

Gençlerbirliği-Ankaragücü maçına seyirci alınacak mı?

Geçen yıl ilgiyle takip edilen tarihi turnuva bu yıl da Ankaralı taraftarlara sezon öncesi takımlarını izleme şansı verecek. Süper Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü ile 100. yılına hazırlanan Gençlerbirliği, TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı kazanarak sezona moralli başlamayı hedefliyor.

Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan ile yardımcıları Anıl Usta, Hüseyin Can ve Gamze Durmuş yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Max 1'den futbolseverlerle buluşacak. Süper Lig ’den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig’de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verecek.