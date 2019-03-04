TSPB’den, Dolmabahçe’de ‘Finans merkezi’ konferansı Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde ülkemizin uluslararası alanda cazip ve rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olması amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmiyor.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde ülkemizin uluslararası alanda cazip ve rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olması amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmiyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir konferans düzenleyecek. 7 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek konferansa, dünyadaki finans merkezlerinin sıralaması konusunda genel kabul görmüş “Global Financial Centres Index” çalışmalarını yapan “The Z/Yen Group of Companies” Direktörü Mark Yendle ana konuşmacı olarak katılacak. Konferansa, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katılması bekleniyor.

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