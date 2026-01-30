  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı! CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler Moğultay artıkları adaleti zedeliyor Suriye'de flaş gelişme! Ateşkes ve entegrasyonda yeni mutabakata varıldı 2 ayda yapılamaz diyerek “iftira atanlar” utanır mı? Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı “Karanlık barolar” Kandil’in arkasında CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes “Bu ne utanmazlık” dedi: Canlı yayın açıp... Karadeniz’de 662 futbol sahası büyüklüğünde dolgu yapıldı! İşte huzurlarınızda 'Yeni Rize'
Dünya Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta çift yönlü geçişine açılacak Siyonist yeni oyun peşinde
Dünya

Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta çift yönlü geçişine açılacak Siyonist yeni oyun peşinde

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta çift yönlü geçişine açılacak Siyonist yeni oyun peşinde

Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışların, Mısır'la koordinasyon halinde ve Avrupa Birliği misyonunun gözetiminde İsrail'den geçiş izni alacak Filistinliler için geçerli olacağı belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT), Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek noktası Refah Sınır Kapısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışların, Mısır'la koordinasyon halinde ve Avrupa Birliği misyonunun gözetiminde İsrail'den geçiş izni alacak Filistinliler için geçerli olacağı belirtildi.

Mısır ve bölgedeki Avrupa Birliği misyonu ile koordinasyon halinde yürütülecek sürecin, Ocak 2025'te uygulanan mekanizmayla benzerlik taşıdığı da ifade edildi.

Saldırılar sırasında bölgeden çıkan Filistinlilerin ise "güvenlik kontrolünden" sonra İsrail'in izin vermesi halinde sınır kapısından Gazze'ye girebilecekleri aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, sınır kapısından günlük giriş ve çıkış yapacak kişi sayısı konusunda Kahire ve Tel Aviv arasında anlaşmazlık yaşandığını yazmıştı.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor.

Türkiye dahil 7 ülkeden açık çağrı: Refah'ı açın!
Türkiye dahil 7 ülkeden açık çağrı: Refah'ı açın!

Gündem

Türkiye dahil 7 ülkeden açık çağrı: Refah'ı açın!

İsrail, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti Danışıklı döğüş
İsrail, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti Danışıklı döğüş

Dünya

İsrail, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti Danışıklı döğüş

Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk
Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk

Dünya

Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk

Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı
Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı

Gündem

Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23