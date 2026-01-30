SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı

Bir özel hastane sahibinin, "Eksikliklerinizi kapatmak için 120 bin Euro istiyorlar" ihbarı üzerine harekete geçen KOM ekipleri, seri numaraları önceden alınmış paralarla tuzağı kurdu. Eski müdür Selim E.'nin hastane sahibinden aldığı 90 bin Euro dolu poşetle aracına binmek üzereyken polise yakalandığı o anlar, gizli kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dosyaya giren ses kayıtları ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Selim E.'nin hastane sahibine, "Bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım, gel şunu 90'a bitirelim" dediği ve rüşveti aldıktan sonra içerideki müfettişi arayıp "Emaneti aldım, ofise geçiyorum" mesajı verdiği belirlendi. 2025 yılında gerçekleşen bu operasyonun ardından hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. "Rüşvet almaya teşebbüs" suçundan yargılanacak olan sanıklar için ağır hapis cezaları istenirken, müfettişlerin denetimleri zorlaştırarak özel hastaneleri danışmanlık adı altında rüşvet vermeye zorladıkları değerlendiriliyor.