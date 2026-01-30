Mahmut Abbas'tan Hamas'a Seçim Engeli!

Filistin'de 2006 seçimlerindeki Hamas'ın zaferini kabullenemeyip yönetimi bırakmayan Abbas yönetimi, Hamas'ın Filistin seçimlerine katılımını yasaklayan bir karar aldığını bildirdi.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, yerel seçim yasasını değiştiren bir kararname imzaladı.

ABBAS'IN TALEBİ: ZİLLET!

Söz konusu kararname, seçimlerde yarışacak adayların siyonist rejimi tanımasını, silahlı mücadeleyi terk etmiş olmasını ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programını kabul etmesini şart koşuyor.

Bu kararla birlikte Hamas'ın yaklaşan yerel seçimlere katılması fiilen engellenmiş olacak.

Salı günü Filistin Merkezi Seçim Komisyonu tarafından kabul edilen bu değişiklik, seçim yasasının 16. maddesini değiştiriyor ve tüm adayların FKÖ'yü "Filistin halkının tek meşru temsilcisi" olarak tanıyan ve siyasi ve ulusal programını kabul eden yazılı bir taahhütname imzalamalarını zorunlu kılan yeni bir şart getiriyor.

FKÖ'nün programı, Hamas ve diğer birçok Filistinli grup tarafından uzun süredir reddedilen "İsrail'in tanınması, müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme bağlılık ve silahlı direnişin reddedilmesi" gibi şartları içeriyor.

Yeni şartlar, Nisan ayında yapılması planlanan yerel seçimlerden itibaren geçerli olacak.

Filistinli analistler, bu kararnamenin Hamas'ı seçim sürecinden dışlamak için tasarlandığı görüşünde.

Anayasa uyarınca Abbas, Yasama Konseyi'nin yokluğunda kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisine sahip. Konsey 2018 yılında feshedilmişti.

DİKTATÖR ABBAS SEÇİMSİZ YÖNETİYOR

Abbas 2007 yılından bu yana seçimsiz olarak Filistin Devleti'ni yönetiyor.

Hamas'ın 2006'daki Filistin seçimlerini kazanmasının ardından Mahmud Abbas yönetimindeki El Fetih sonuçları kabullenmemiş ve yönetimi Hamas'a bırakmamıştı. Bunun üzerine yaşanan çatışmalar sonucunda Hamas 2007 yılında Gazze Şeridi'nde kontrolü sağlamış, Batı Şeria'nın kontrolü ise Abbas rejiminde kalmıştı.

Abbas en son 2021'de başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılacağını duyurmuş ancak daha sonra bu seçimleri süresiz olarak ertelemişti.

Son yıllarda yapılan anketlere göre Abbas'ın bölgedeki popülaritesi büyük oranda düşmüş durumda. Bölgede bir seçim yapılması halinde Abbas'ın kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Mepa News