ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi.
ABD-İran geriminde tansiyon yükselirken Türkiye'nin arabuluculuğu ve çözüm odaklı diplomasisi kesilmeden devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi ağırladı. Gündemin birinci madde İran-ABD arasında yaşanan gerilim oldu.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
