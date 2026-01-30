Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili ortaya atılan şok iddialar gündemi sarsıyor. Gazeteci Tamar Tanrıyar'ın paylaştığı videodaki "20 milyon dolar rüşvet" iddiası, CHP yönetimini zor soktu.
Yerel seçimlerin ardından Antalya belediyesi çevresinde dönen rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, yargıya taşınan dosyalarla yeni bir boyut kazandı. Gazeteci Tamar Tanrıyar'ın gündeme getirdiği iddiada, Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 20 milyon dolar ödeme yapıldığı öne sürülüyor.
Kirli pazarlık iddiası: Özgür Özel parayı aldı mı?
Tanrıyar'ın deşifre edilen videosunda en dikkat çeken nokta, bu devasa meblağın adaylık garantisi için verildiği iddiası oldu. Kamuoyu şimdi şu soruların cevabını arıyor:
- Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığı için 20 milyon dolarlık bir "bağış" veya rüşvet kabul etti mi?
- İddianamelere yansıyan 50 milyonluk "adaylık gönderimi" ifadeleri bu paranın bir parçası mı?
- CHP üst yönetimi bu kirli pazarlığın neresinde duruyor?
Yargı süreci devam ediyor
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 700 sayfayı aşan iddianamede, belediye kaynaklarının usulsüz aktarımı ve aile fertleri üzerinden yürütülen para trafiği detaylandırılırken, siyasi rüşvet iddiaları da dosyanın en sıcak başlığı haline geldi. Muhittin Böcek'in tutukluluk süreci ve aile üyelerine yönelik operasyonlar sürerken, genel merkezin bu ağır iddialara karşı sessizliğini koruması dikkat çekiyor.
