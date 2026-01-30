  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kandil’in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar" Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı! CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler Moğultay artıkları adaleti zedeliyor Suriye'de flaş gelişme! Ateşkes ve entegrasyonda yeni mutabakata varıldı 2 ayda yapılamaz diyerek “iftira atanlar” utanır mı? Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı
Gündem Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Gündem

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili ortaya atılan şok iddialar gündemi sarsıyor. Gazeteci Tamar Tanrıyar'ın paylaştığı videodaki "20 milyon dolar rüşvet" iddiası, CHP yönetimini zor soktu.

Yerel seçimlerin ardından Antalya belediyesi çevresinde dönen rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, yargıya taşınan dosyalarla yeni bir boyut kazandı. Gazeteci Tamar Tanrıyar'ın gündeme getirdiği iddiada, Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 20 milyon dolar ödeme yapıldığı öne sürülüyor.

 

Kirli pazarlık iddiası: Özgür Özel parayı aldı mı?

Tanrıyar'ın deşifre edilen videosunda en dikkat çeken nokta, bu devasa meblağın adaylık garantisi için verildiği iddiası oldu. Kamuoyu şimdi şu soruların cevabını arıyor:

 

  • Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığı için 20 milyon dolarlık bir "bağış" veya rüşvet kabul etti mi?
  • İddianamelere yansıyan 50 milyonluk "adaylık gönderimi" ifadeleri bu paranın bir parçası mı?
  • CHP üst yönetimi bu kirli pazarlığın neresinde duruyor?

 

Yargı süreci devam ediyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 700 sayfayı aşan iddianamede, belediye kaynaklarının usulsüz aktarımı ve aile fertleri üzerinden yürütülen para trafiği detaylandırılırken, siyasi rüşvet iddiaları da dosyanın en sıcak başlığı haline geldi. Muhittin Böcek'in tutukluluk süreci ve aile üyelerine yönelik operasyonlar sürerken, genel merkezin bu ağır iddialara karşı sessizliğini koruması dikkat çekiyor.

 

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi
Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi

Gündem

Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?
Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

Gündem

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

20 milyon dolar rüsvet aldi mi almadi? Bence 200 milyar dolar dir o miktar,düzeltilmeli! Özgürün Mars Bankalarinda da 1 trilyonu vardir.Imamogluda ortaktir garanti.Marsin en güzel kizi Marsilya sevgilisiymis.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23