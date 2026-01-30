  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar
Gündem

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar

LGBT'li sapkın fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı. Sapkın ismin gözaltı sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

1
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"
Dünya

Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
