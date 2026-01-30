Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar
LGBT'li sapkın fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı. Sapkın ismin gözaltı sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.