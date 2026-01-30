YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Bakan Mustafa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, istisnasız tüm devlet kurumlarının Suriye hükümetinin yetkisi altında olacağını vurguladı.

Tüm bölgelerin hükümetin egemenliği altında olacağını ve hiçbir istisna yapılmayacağını kaydeden Mustafa "Ülkedeki hiçbir bölge hükümetin kontrolü dışında kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.