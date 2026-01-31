Öz evladı miras için arabasına bomba koymuştu! Babadan ağızları açık bırakan istek

Şu anda korkutma maksadıyla zarar vermek istediği babasını, maalesef öldürmeye teşebbüsle yargılanmaktadır. Bu yüzden biz bu mütalaayı kabul etmiyoruz. Daha önce de basına yansıyan şekliyle de asla kabul etmiyoruz. Müvekkilin hiçbir şekilde babasını öldürme kastı söz konusu bile değildir. Babasını korkutma maksadıyla yapmış olduğu eylemin neticesinin cezası bu şekilde olmamalıdır. Bu yüzden biz adalet istiyoruz. Hiçbir şekilde bu mütalaayı kabul etmiyoruz. 6 Mayıs'ta karar verilecektir. Bu şekilde karar verilirse ciddi anlamda mağduriyet söz konusu olacaktır ve hukuki bir karar olmayacaktır. Biz bu kararın hiçbir şekilde olmasını istemiyoruz. Müvekkilin sadece mala zarar vermekten yargılanması gerekirken adam öldürmeye teşebbüsten ve nitelikli haliyle yargılanması müvekkili ve şu anda karısı, annesi, babası, tüm herkes kesinlikle bu kişinin çocuklarının böyle bir eylem yapmadığını zaten belirtiyor. Çocuklarını en iyi onlar tanıyorlar. Bu sebeple mağduriyet çok fazla olacak. Bunu istemiyoruz. Müvekkilin beraat etmesini talep ediyoruz mahkemeden. Umarım mahkemeden de adil bir karar çıkacaktır" dedi.