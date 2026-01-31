Öz evladı miras için arabasına bomba koymuştu! Babadan ağızları açık bırakan istek
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, mirastan pay almak için babasını aracına bombalı tuzak kurup öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli ile ona yardım eden 3 arkadaşı, hakim karşısına çıktı. Baba, mahkemedeki ifadesinde oğlundan şikayetçi olmadığını ve tahliyesini talep ettiğini belirterek, "Ben öyle bir cezayı kabul etmiyorum. Benim oğlumun kesinlikle beni öldürmek gibi kastı veya teşebbüsü yoktur. Ben onun tahliyesini istiyorum" dedi.