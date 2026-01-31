  • İSTANBUL
Yerel Sürücüler dikkat! Karayollarında dev bakım çalışması başladı
Yerel

Sürücüler dikkat! Karayollarında dev bakım çalışması başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki pek çok noktada yapım, bakım ve onarım çalışmalarının hız kazandığını duyurarak sürücüleri trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif yollardan sürdürülüyor.

 

Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-10. kilometreleri ile Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım ve Balıkesir-Akhisar yolunun 0-1. kilometrelerinde Pamukçu Kavşağı'ndaki menfez yapım çalışması sebebiyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Burdur-Antalya yolunun 37-38. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

 

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

