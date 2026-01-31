Yanlış yazılan kelimeler ekrana taşınacak

Türkçenin doğru ve etkili kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Dil Kurumu, Şubat ayında dikkat çeken bir uygulamaya imza atıyor.

"Günün Kelimesi"

Türk Dil Kurumu; Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve kişileri kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla "Günün Kelimesi"ni seçerek Atatürk Bulvarı’ndaki binasında bulunan dijital ekrana yansıtmaya devam ediyor. Türk Dil Kurumu, Şubat ayında yazımında sıkça yanlış yapılan kelimelere özel olarak yer verecek. Örnek olarak "gazete" kelimesi, sıkça yanlış yazılan sözcükler arasında bulunuyor; "gazate" veya "gaste" gibi hatalı kullanımlara sıkça rastlanıyor. Türk Dil Kurumu; seçilen kelimenin doğru yazılışını, yanlış kullanılan hâllerini de göstererek "@hergunebirkelimetdkresmi" isimli Instagram hesabı üzerinden paylaşacak. Kurum böylece, toplumda yerleşmiş yazım yanlışlarının fark edilmesine katkı sağlayarak kelimelerin doğru ve etkili kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

