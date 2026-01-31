  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar! İsrail tiyatroya başladı: Gazze’ye saldırmak için yeni bahane CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’ Başörtüsü zulmü hala hafızalarda! Bakan Tekin’in şahit olduğu 2 acı olay Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı PKK’nın Fransız betoncusu çıktı yerine cumhurbaşkanı oyunda Macron'un PKK aşkı Zelenski'den Putin'in teklifine cevap: 'Eğer cesareti varsa...' Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta çift yönlü geçişine açılacak Siyonist yeni oyun peşinde
Kültür - Sanat Yanlış yazılan kelimeler ekrana taşınacak
Kültür - Sanat

Yanlış yazılan kelimeler ekrana taşınacak

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yanlış yazılan kelimeler ekrana taşınacak

Türk Dil Kurumu, 'Günün Kelimesi' uygulamasında bu ay yazımında sıkça hata yapılan sözcüklere odaklanıyor. Amaç, toplumda yerleşmiş yanlışları görünür kılmak.

Türkçenin doğru ve etkili kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Dil Kurumu, Şubat ayında dikkat çeken bir uygulamaya imza atıyor.

 

"Günün Kelimesi"

Türk Dil Kurumu; Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve kişileri kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla "Günün Kelimesi"ni seçerek Atatürk Bulvarı’ndaki binasında bulunan dijital ekrana yansıtmaya devam ediyor. Türk Dil Kurumu, Şubat ayında yazımında sıkça yanlış yapılan kelimelere özel olarak yer verecek. Örnek olarak "gazete" kelimesi, sıkça yanlış yazılan sözcükler arasında bulunuyor; "gazate" veya "gaste" gibi hatalı kullanımlara sıkça rastlanıyor. Türk Dil Kurumu; seçilen kelimenin doğru yazılışını, yanlış kullanılan hâllerini de göstererek "@hergunebirkelimetdkresmi" isimli Instagram hesabı üzerinden paylaşacak. Kurum böylece, toplumda yerleşmiş yazım yanlışlarının fark edilmesine katkı sağlayarak kelimelerin doğru ve etkili kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Yalvaç kelimesi ne demek, Eski Türklerde kime denirdi?
Yalvaç kelimesi ne demek, Eski Türklerde kime denirdi?

Eğitim

Yalvaç kelimesi ne demek, Eski Türklerde kime denirdi?

Yahut kelimesi ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?
Yahut kelimesi ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

Eğitim

Yahut kelimesi ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

Gam kelimesi ne anlama gelir? Gamsız kime denir?
Gam kelimesi ne anlama gelir? Gamsız kime denir?

Eğitim

Gam kelimesi ne anlama gelir? Gamsız kime denir?

{relation id:1976010 slug:'gam-kelimesi-ne-anlama-gelir-gamsiz-kime-denir'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasann

Türk Dil Kurumunun 1932'deki ilk başkanı Ermeni Agop Dilaçar'dır. Ne güzel değil mi? 1600 yılına ait ingilizce eseri okuyorum ve anlıyorum ama şimdiki nesil 40 yıl önce kullanılan kelimelerin en az yarısını anlayamıyor. Efendiler! Derdiniz nedir? TDK ya kapatılmalı ya da uydurukça üretmeyi durdurmalıdır!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23