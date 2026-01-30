  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kandil’in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar" Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı! CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler Moğultay artıkları adaleti zedeliyor Suriye'de flaş gelişme! Ateşkes ve entegrasyonda yeni mutabakata varıldı 2 ayda yapılamaz diyerek “iftira atanlar” utanır mı? Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı
Dünya Zelenski'den Putin'in teklifine cevap: 'Eğer cesareti varsa...'
Dünya

Zelenski'den Putin'in teklifine cevap: 'Eğer cesareti varsa...'

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Zelenski'den Putin'in teklifine cevap: 'Eğer cesareti varsa...'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin Sarayı'ndan yapılan Putin ile Moskova'da görüşme teklifini reddederek, ''Eğer cesareti varsa onu Kiev'e davet ediyorum'' dedi.

Kremlin Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in barış görüşmeleri için Moskova’ya davet edildiği kaydedilmişti. Zelenskiy’den davete yanıt geldi. Zelenskiy, Rusya’nın teklifini bir kez daha reddetti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Zelenskiy, "Putin’le Moskova’da görüşmem kesinlikle imkansız" dedi. Uygun bir formatta görüşmeye hazır olduğu sinyalini de veren Zelenskiy, "Putin’i Kiev’e de davet edebilirim, gelsin. Cesaret ederse onu açıkça davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl da reddetmişti

Zelenskiy, geçtiğimiz yıl da benzer bir teklifi reddetmişti. Zelenskiy, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada her gün ülkesine füzeler ateşleyen ülkenin başkentine gitmeyeceğini söyleyerek, aksine Putin’in Kiev’e gelmesini önermişti. Zelenskiy, görüşmenin Rusya ya da Belarus’ta yapılmasını reddediyor. Geçtiğimiz yıl Putin, Zelensky’nin Türkiye’de görüşme teklifini reddederek Moskova’ya davet etmiş, Zelensky de bu teklifi geri çevirmişti.

Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!
Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!

Gündem

Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!

Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış!
Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış!

Gündem

Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış!

Zelenskiy'den Trump'a teşekkür!
Zelenskiy'den Trump'a teşekkür!

Dünya

Zelenskiy'den Trump'a teşekkür!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23