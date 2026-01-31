Seyir halindeyken alev aldı! Otomobil küle döndü

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam

İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Maltepe’de sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki bir otomobil bir anda alevlere teslim oldu.  Olay, saat 07.10 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 AVZ 336 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

 

Sürücü araçtan indi

Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın esnasında otomobilden patlama sesleri de geldiği bildirildi. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

