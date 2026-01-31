  • İSTANBUL
Gündem Sarıyer’de korkutan araç yangını! Oto sanayi sitesi otoparkı alevlere teslim oldu
Sarıyer’de korkutan araç yangını! Oto sanayi sitesi otoparkı alevlere teslim oldu

İstanbul Sarıyer’de bulunan bir oto sanayi sitesinin otopark alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sarıyer'de oto sanayi sitesi otoparkında çıkan ve 5 otomobilin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçraması önlendi.

Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

