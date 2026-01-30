Saçınızı mahveden 5 alışkanlık: Ünlü 40 yıllık kuaför yapılan 5 hatayı sıraladı... Neden olabilir
Saç sektöründe fahiş fiyatına satılan ürünler saçınızda ciddi hasarlara neden olurken, 40 yıllık o ünlü kuaför yapılan o 5 hatayı sıraladı.
Saç sektöründe fahiş fiyatına satılan ürünler saçınızda ciddi hasarlara neden olurken, 40 yıllık o ünlü kuaför yapılan o 5 hatayı sıraladı.
Jennifer Aniston'ın 'Friends' dizisindeki unutulmaz 'Rachel' saç kesiminin tasarımcısı ve kuaförlük sektörünün 40 yıllık duayeni Chris McMillan, saç bakımında doğru bilinen yanlışları gün yüzüne çıkardı. Ünlü saç stilistine göre, saç sağlığının en büyük düşmanı sanılanın aksine büyük hatalar değil, farkında olmadan sürdürdüğümüz günlük alışkanlıklar. İşte siz fark etmeden saç sağlığınızı yerle bir eden o alışkanlıklar…
40 yıldır sürdürdüğü saç sektöründe edindiği bilgileri ve onlarca yıllık deneyimlerini sosyal medya hesabından 'Saçınızı mahveden en önemli 5 alışkanlık' notu ile paylaşan Chris McMillan, neredeyse herkesin yaptığı o hataları tek tek sıraladı.
McMillan, günlük hayatta fark edilmeden uygulanan bazı alışkanlıkların, zamanla saçlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini belirtti. McMillan'ın paylaştığı önemli bilgilere göre dramatik ve büyük hatalardan ziyade rutin haline getirilen küçük alışkanlıkların saçın genel sağlığının zayıflamasına ve uzun vadede dökülme, cansızlaşma ve kırılma gibi sorunlara kapı açmış oluyor.
İŞTE YAPILAN 5 HATA! 1. YANLIŞ TARAK KULLANMAK! McMillan'ın önemli vurguladığı ilk hata, saç tipinize uygun olan fırçayı değl de elinize ilk gelen fırçayı kullanmanız olduğunu vurguladı. Ünlü saç stilisti, 'doğru fırçayı kullanabilmek için saç tipinizi keşfetmenin' öneminden bahsetti. Saç dokuları birbirinden farklıdır ve her biri farklı bir tarak ile taranmalıdır. Saç tipinizze uygun olmayan bir fırça kullanmak, basit bir saç açma işleminin kırılma ile sonuçlanmasına neden olabilir. Saç tarama yalnızca şekillendirme ile ilgili değildir; aynı zamanda saç derisinin büyümesini uyararak ve kan dolaşımını artırarak saçların sağlıklı olmasına yardımcı olur. En büyük bir diğer hata, yanlış tarak ile tarama işlemini aceleyle yapmaktır. Saçları hızlı hızlı taramak saçınızın kırılmasına neden olabilir. 2. SAÇ YIKAMA SIKLIĞINI AYARLAYAMAMAK! Size göre olan saç yıkama sıklığını keşfetmek oldukça önemlidir çünkü saçlarınızı hem çok fazla hem de çok az yıkamanız saça ciddi derecede zarar verir. McMillan, sorunu iki açıdan şu sözlerle özetliyor: "Saçınızı çok fazla yıkarsanız, saçınız ve saç deriniz kurur. Yetersiz yıkama ise kir ve ürün kalıntılarının saç derisinde birikmesine neden olur." McMillan'ın tavsiyesi ise sağlıklı bir dengeyi korumak için saçınızı haftada 2 ila 3 kez yıkamanızı öneriyor.
3. SAÇ DERİNİZİ İHMAL ETMEYİN Sıklıkla bakımı ihmal edilen saç derisinin aslında sağ sağlığında oldukça kritik bir rol oynadığını belirten McMillan, "Saçlarımız saç derimizden uzadığından dolayı sağlıklı saç derisi, sağlıklı saç demektir" diyor. Saç derisini ihmal etmek, çıkan saçların en başından itibaren olumsuz etkilenmesini anlamına gelir. Birçok insan sadece saç uzunluğuna odaklanırken birikme, tahriş veya sağlıksız saç derisi koşulları gibi sorunları göz ardı eder. 4. ISI KORUYUCULAR KULLANMADAN SAÇINIZI ŞEKİLLENDİRMEYİN McMillan, saçınızı korumadan her gün ısıtmalı şekillendirme cihazları kullanmanın büyük bir hata olduğunu vurguladı. "Isıtmalı şekillendirme aletlerini her zamankinden daha fazla kullandığımız için her türlü koruma gerçekten önemli" diyen McMillan, uygun koruma olmadan uygulanan ısının ipek bir bluzu çamaşır suyuyla yıkamaya benzetiyor. Bu basit benzetme, hasarı önlemek için ısı korumasının neden hayati önem taşıdığını tam olarak gösteriyor. 5. YETERSİZ ÜRÜN KULLANIMI Bazı insanlar, saçlarına ağırlık veya yağlanma yapacağından endişe ederek saç ürünlerinden uzak duruyorlar. Chris McMillan, bu yanlış anlaşılmayı "Doğru kullanıldığında, ürünler sizin dostunuzdur. Parlaklık verirler ve ısıya karşı koruyucudurlar" sözleriyle açıklıyor. Bu alışkanlıklardan herhangi birini düzenli olarak yapıyorsanız, iyi haber şu ki hasar geri döndürülemez değil. Yapacağınız küçük ve tutarlı değişikliklerle, saçlarınızın birkaç hafta içinde daha sağlıklı görünmeye başlayacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23