Saçınızı mahveden 5 alışkanlık: Ünlü 40 yıllık kuaför yapılan 5 hatayı sıraladı... Neden olabilir

İŞTE YAPILAN 5 HATA! 1. YANLIŞ TARAK KULLANMAK! McMillan'ın önemli vurguladığı ilk hata, saç tipinize uygun olan fırçayı değl de elinize ilk gelen fırçayı kullanmanız olduğunu vurguladı. Ünlü saç stilisti, 'doğru fırçayı kullanabilmek için saç tipinizi keşfetmenin' öneminden bahsetti. Saç dokuları birbirinden farklıdır ve her biri farklı bir tarak ile taranmalıdır. Saç tipinizze uygun olmayan bir fırça kullanmak, basit bir saç açma işleminin kırılma ile sonuçlanmasına neden olabilir. Saç tarama yalnızca şekillendirme ile ilgili değildir; aynı zamanda saç derisinin büyümesini uyararak ve kan dolaşımını artırarak saçların sağlıklı olmasına yardımcı olur. En büyük bir diğer hata, yanlış tarak ile tarama işlemini aceleyle yapmaktır. Saçları hızlı hızlı taramak saçınızın kırılmasına neden olabilir. 2. SAÇ YIKAMA SIKLIĞINI AYARLAYAMAMAK! Size göre olan saç yıkama sıklığını keşfetmek oldukça önemlidir çünkü saçlarınızı hem çok fazla hem de çok az yıkamanız saça ciddi derecede zarar verir. McMillan, sorunu iki açıdan şu sözlerle özetliyor: "Saçınızı çok fazla yıkarsanız, saçınız ve saç deriniz kurur. Yetersiz yıkama ise kir ve ürün kalıntılarının saç derisinde birikmesine neden olur." McMillan'ın tavsiyesi ise sağlıklı bir dengeyi korumak için saçınızı haftada 2 ila 3 kez yıkamanızı öneriyor.