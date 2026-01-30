  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost İddianamede neler var neler! Yolsuzluk bağlantısında ‘yeğen’ skandalı Kandil’in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar" Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı! CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler Moğultay artıkları adaleti zedeliyor
Gündem CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’
Gündem

CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli iradeyi hiçe sayan CHP zihniyeti, bu kez de yargı mensuplarını hedef aldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, meclis çatısı altında yaptığı konuşmada adeta intikam yeminleri ederek yargıç ve savcıları tehdit etti.

Siyasi ikbalini halkın oylarında değil, vesayet odaklarında arayan CHP'de maskeler bir bir düşüyor. Geçmişteki yasakçı ve baskıcı siciliyle bilinen CHP, iktidar hayalleri kurarken bağımsız yargıyı hedef tahtasına koydu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın kameralar önünde savurduğu tehditler, partinin genlerine işlemiş olan faşizan tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz"

Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada hukuk devletinin temel direği olan yargı mensuplarına yönelik şu skandal ifadeleri kullandı:

 

"Madde bir: Başkan olmaktan çıkacaklar. Madde iki: O yargıçların, savcıların cübbelerindeki o rozetleri bir bir sökeceğiz. Madde üç: Tek parti devleti görüntüsü veren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir anayasa değişikliği ile ortadan kaldırılacak!"

 

Tek parti diktası özlemi

Yargıçların cübbelerine müdahale etme cüretini kendinde bulan Gökhan Günaydın'ın bu sözleri, kamuoyunda "CHP’nin 1940’lı yıllardaki tek parti diktası özlemi hortladı" şeklinde yorumlandı. Kendi ideolojilerine hizmet etmeyen her kurumu tasfiye etmekle tehdit eden bu zihniyet, hukuku kendi arka bahçesi haline getirmek istediğini açıkça itiraf etti.

 

Sosyal medyada büyük tepki: Bu neyin kini?

CHP’li ismin yargıyı açıkça hedef alan ve "rozet sökme" ifadesiyle aşağılamaya çalışan tavrı, hukukçular ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Devletin yargıcını kendi memuru gibi gören bu faşist yaklaşım, CHP'nin "demokrasi" söylemlerinin sadece bir maskeden ibaret olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

Gündem

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan h

Çok arefeler gördünüz amma bayram goremiyeceksiniz

Eren

Eğer Türkiye’de hukuk varsa bu chpliye haddini bildirip hukuk olduğunu göstermeli. Sen devletin adaletini sorgulayacak kişi değilsin. Dünyadaki tüm ülkeler hırsızların tüm mal varlıklarına el korken bu CHP’liler ele geçirdikleri belediyeler kanalıyla ülkeyi soyuyor. Ne yapsın bu ülkenin hakkim ve savcıları?!?!? O ne güzel soyuyorsun mu fiyecekler. Elbette dava açıp çaldıklarınızı geri alacak. Ben hakim savcım olsam dedenizden kalan nal varlıklarına da el korum. Çünkü siz onları çakılarak kazanmamışsınjzdır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23