CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

Siyasi ikbalini halkın oylarında değil, vesayet odaklarında arayan CHP'de maskeler bir bir düşüyor. Geçmişteki yasakçı ve baskıcı siciliyle bilinen CHP, iktidar hayalleri kurarken bağımsız yargıyı hedef tahtasına koydu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın kameralar önünde savurduğu tehditler, partinin genlerine işlemiş olan faşizan tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz"

Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada hukuk devletinin temel direği olan yargı mensuplarına yönelik şu skandal ifadeleri kullandı:

"Madde bir: Başkan olmaktan çıkacaklar. Madde iki: O yargıçların, savcıların cübbelerindeki o rozetleri bir bir sökeceğiz. Madde üç: Tek parti devleti görüntüsü veren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir anayasa değişikliği ile ortadan kaldırılacak!"

Tek parti diktası özlemi

Yargıçların cübbelerine müdahale etme cüretini kendinde bulan Gökhan Günaydın'ın bu sözleri, kamuoyunda "CHP’nin 1940’lı yıllardaki tek parti diktası özlemi hortladı" şeklinde yorumlandı. Kendi ideolojilerine hizmet etmeyen her kurumu tasfiye etmekle tehdit eden bu zihniyet, hukuku kendi arka bahçesi haline getirmek istediğini açıkça itiraf etti.

Sosyal medyada büyük tepki: Bu neyin kini?

CHP’li ismin yargıyı açıkça hedef alan ve "rozet sökme" ifadesiyle aşağılamaya çalışan tavrı, hukukçular ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Devletin yargıcını kendi memuru gibi gören bu faşist yaklaşım, CHP'nin "demokrasi" söylemlerinin sadece bir maskeden ibaret olduğunu bir kez daha kanıtladı.