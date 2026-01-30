  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haydut Trump mesele Putin olunca kediye döndü Kimine tehdit kimine rica Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Parasıyla alamadığımızı şimdi parasıyla satıyoruz ABD borcunu eritmek için altını mı yükseltti? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! Son veriler hayrete düşürdü! Yüzlerce FETÖ’cü aramızda cirit atıyor Bahis baronuna dev darbe! Veysel Şahin'in 460 milyon Euro’su donduruldu Savunma sanayiinde küresel hamle! Türkiye dünyada ilk 10'a girdi Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü! ABD ve İran’ı Müzakereye davet ediyoruz! Türkiye her türlü desteğe hazır Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor
Gündem Mudurnu'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Gündem

Mudurnu'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mudurnu'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti karayolu Karacakaya yol ayrımında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu'dan Taşkesti istikametine seyir halinde olan Murat D. idaresindeki 14 BN 514 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Salih A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Salih A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu
Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu

Yerel

Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu

Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı
Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı

Spor

Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı

Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!
Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!

Yerel

Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23