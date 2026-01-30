  • İSTANBUL
PKK'nın Fransız betoncusu çıktı yerine cumhurbaşkanı oyunda Macron'un PKK aşkı

PKK’nın tedarikçisi Fransız beton firması papuç pahalı gelince bölgeden çekilmişti. Şimdi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron masada kendine yer açmak için Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve mutabakatın uygulanmasını destekleyeceklerini belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın, egemen, birleşik, istikrarlı, barış içinde, halkın tamamına saygı duyan ve terörle mücadeleye dahil olan bir Suriye'yi desteklediğini ifade etti.

 Bu sabah varılan kapsamlı anlaşmadan ötürü taraflara tebriklerini ileten Macron, bu mutabakatın, kalıcı bir ateşkes ve terör örgütü YPG'nin "barışçıl bir şekilde entegrasyonunu" sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron, mutabakata ilişkin "Fransa, tamamen uygulanmasını destekleyecek. Fransa, ortaklarıyla birlikte Suriye ve Suriye halkının istikrar, adalet ve yeniden inşası sürecinde desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

mahmut

şimdiden o bölgelerde küçük aparat maşa lagim çukuru teröristanciklar kurdurma hayalleri birinin istedikleri gibi gitmedi olmadı bir şekilde sürekli oralarda oyun ve entrikalarına devam etmeye sürekli çalışacaklar Türkiye tüm unsurlarıyla Kardeş ve Dost ülkenin savunma sanayi kalkınma alt yapı ve üst yapı , sınırların Türkiye’nin ve Suriye nin sınırlarını en üst düzeyde korumalı yeraltı ve yer üstü kaynakları Suriye Milli Devletiyle birlikte kazan kazan modeli ana en öncelik Suriye Devleti ve Milleti olmak şartıyla Milli Askeri ve Devleti ve halkıyla hızlı bir şekilde güçlenmeli .
