CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Her fırsatta emekliyi ağzına sakız eden CHP zihniyeti, iş icraata gelince yine şaşırtmadı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve emeklilerin yüzünü güldüren zam düzenlemesi, CHP'nin takozuyla karşılaştı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sabahın erken saatlerinde AYM kapısına dayanarak zammın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etti.

"Sefalet" bahanesiyle zamma engel

Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında pişkinlikte sınır tanımayarak, emekliye nefes aldıran bu düzenlemeyi "sefalet ücreti" olarak nitelendirdi. Günaydın, düzenlemenin iptal edilmesi için sonuna kadar direneceklerini belirterek şu skandal ifadeleri kullandı:

"Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyoruz. Cevdet Akay bu sabah itibarıyla AYM’ye teslim etti. İdareye bu sefalet ücretinden vazgeçmesi için yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz."

Milyonlarca emekli, CHP’nin bu hamlesiyle zammın iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, kamuoyunda "Emekliyi düşünüyorsanız neden paranın yatmasına engel oluyorsunuz?" tepkileri yükseldi.

Yargıya tehdit, İBB'deki rezalete kalkan!

Basın toplantısında sadece emekli zammını hedef almakla yetinmeyen Günaydın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Sivas’taki yürüyüşünü "romantik görüntüler" diyerek diline doladı. Kendi belediyelerindeki yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmalarını "siyasi saik" diyerek aklamaya çalışan Günaydın, İBB’ye bağlı çocuk merkezlerinde patlak veren istismar ve şiddet iddialarını da "algı çalışması" diyerek örtbas etmeye yeltendi.

Kendi belediyesindeki yavrularımızı koruyamayan, yargı mensuplarını her fırsatta tehdit eden CHP, bugün de emeklinin cebindeki paraya göz dikerek gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.