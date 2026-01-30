  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin 2025 yılı ihracat rakamları açıklandı Suriye sınır kapılarında yeni dönem! Çalışmalar hızlandı! Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost İddianamede neler var neler! Yolsuzluk bağlantısında ‘yeğen’ skandalı Kandil’in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar" Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı! CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti
Gündem CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Gündem

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Yıllardır emekli üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP, ikiyüzlü siyasetinde zirve yaptı. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemeyi "yetersiz" bahanesiyle AYM’ye taşıyan CHP, milyonlarca vatandaşın cebine girecek parayı engellemek için hukuk yoluna başvurdu.

Her fırsatta emekliyi ağzına sakız eden CHP zihniyeti, iş icraata gelince yine şaşırtmadı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve emeklilerin yüzünü güldüren zam düzenlemesi, CHP'nin takozuyla karşılaştı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sabahın erken saatlerinde AYM kapısına dayanarak zammın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etti.

 

"Sefalet" bahanesiyle zamma engel

Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında pişkinlikte sınır tanımayarak, emekliye nefes aldıran bu düzenlemeyi "sefalet ücreti" olarak nitelendirdi. Günaydın, düzenlemenin iptal edilmesi için sonuna kadar direneceklerini belirterek şu skandal ifadeleri kullandı:

 

"Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyoruz. Cevdet Akay bu sabah itibarıyla AYM’ye teslim etti. İdareye bu sefalet ücretinden vazgeçmesi için yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz."

 

Milyonlarca emekli, CHP’nin bu hamlesiyle zammın iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, kamuoyunda "Emekliyi düşünüyorsanız neden paranın yatmasına engel oluyorsunuz?" tepkileri yükseldi.

Yargıya tehdit, İBB'deki rezalete kalkan!

Basın toplantısında sadece emekli zammını hedef almakla yetinmeyen Günaydın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Sivas’taki yürüyüşünü "romantik görüntüler" diyerek diline doladı. Kendi belediyelerindeki yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmalarını "siyasi saik" diyerek aklamaya çalışan Günaydın, İBB’ye bağlı çocuk merkezlerinde patlak veren istismar ve şiddet iddialarını da "algı çalışması" diyerek örtbas etmeye yeltendi.

 

Kendi belediyesindeki yavrularımızı koruyamayan, yargı mensuplarını her fırsatta tehdit eden CHP, bugün de emeklinin cebindeki paraya göz dikerek gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

Gündem

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’
CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

Gündem

CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Engellensin

Aynı oranda tüm emeklilere verilmezse adil olmaz. Bir gün herkes en altta kalacak.

Ahmet

Gırmesın cebımıze bınlıra akparti ve mhp ye sadakamız olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"
Dünya

Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23