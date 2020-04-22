TŞOF Başkanı Apaydın'dan şoför esnafına "ticari akaryakıt" uygulanması talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından şoför esnafının olumsuz etkilendiğini belirterek, "Taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, servis aracı ve kamyoncu gibi yük ve yolcu taşıyan esnafımız ticari akaryakıt ile desteklenmeli. Yerel yönetimler de esnafımıza el uzatırsa el birliğiyle virüsün olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz." ifadelerini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, salgından işleri etkilenen şoför esnafına destek amacıyla atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin salgından bir an önce kurtulması ve hayatın normale dönmesi temennisinde bulunan Apaydın şoför esnafının sorunlarına çözüm önerilerini yetkili makamlara ilettiklerini, akaryakıt konusunda yoğun talepleri olduğunu bildirdi.

Apaydın, yerel yönetimlerin de esnafın yanında olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu yıl indirimler sonucu benzinin fiyatı 1,7 lira, motorinin fiyatı da 1,4 lira azaldı. Hijyen nedeniyle maliyetlerin artması ve işlerin azalması çıkmazına giren şoför esnafımız için hatırı sayılır bir motorin indirimi gerekli. Öte yandan torba yasayla yerel yönetimlerin inisiyatif kullanarak esnafımızı destekleyici uygulamalarda bulunmasının önü açıldı. Yerel yönetimlerin de esnafımıza el uzatması, el birliği yapması çok olumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şoför esnafının bu dönemde zarar ettiğinin altını çizen Apaydın, şunları kaydetti:

"Şoför esnafının zararları büyük. Hükümetten en kısa zamanda şoför esnafı için bir müjde bekliyoruz. Taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, servis aracı ve kamyoncu gibi yük ve yolcu taşıyan esnafımız ticari akaryakıt ile desteklenmeli. Yerel yönetimler de esnafımıza el uzatırsa el birliği ile virüsün olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz."



