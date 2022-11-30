TSK'ya iftira atan, PKK'nın övgü yağdırdığı TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme!

TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı yalanını dillendirdiği gerekçesiyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan TTB Başkanı Fincancı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi.

Mehmetçik'e "kimyasal" iftirasının hesabı yargı nezdinde soruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yalanını dillendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara’ya getirilen TTB Başkanı Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör propagandasından 7,5 yıl hapsi isteniyor

Fincancı hakkındaki soruşturma, geçen hafta tamamlanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. İddianamede Fincancı’nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Dosya İstanbul'da

İddianamenin gönderildiği Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Evinden silah mermisi çıktı

Mehmetçik'i kimyasal silah kullanmakla suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi, tabanca mermisi ve örgütsel el kitabı çıkmıştı.

25 Ekim 2022'de TTB Başkanı Korur'un ikametindeki aramada 25 adet dolu, 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu, 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine el konulmuştu.

Teröristbaşı Karasu'dan Fincancı'ya destek

PKK teröristbaşılarından Mustafa Karasu, Medya Haber isimli PKK kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah" iftirası atan TTB Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı’ya övgüler yağdırdı.

Teröristbaşı Karasu'nun Fincancı hakkındaki övgü dolu sözleri kayıtlara şöyle geçti:

"Şebnem hocayı saygıyla selamlıyorum. Gerçekten çok değerli bir insan. Türkiye halkının onuru, Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını Şebnem hoca temsil ediyor. Bu kadar baskı altında, bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir.

Türk ordusunun kimyasal silah kullandığını söyleyince tabii ki Türk devleti şiddetle tepki göstermiştir. Şunun için şiddetle tepki göstermiştir. Dünya görür, bu savaşı yürütemez, yenilgiye uğrar. Bunu bildiğinden Şebnem hocaya saldırdı. Saldırmasının esas nedeni budur. Şebnem hocanın tutumu çok çok değerlidir, önemlidir, tarihi bir eylemdir. Yeni bir adımı ifade ediyor. Yeni bir dönemi ifade ediyor. Artık ölçüdür."