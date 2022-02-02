TSK'nın operasyonu İrancıları hoplattı

Türkiye, bölücü ve eli kanlı örgüt PKK'ya karşı başlattığı Kış Kartalı Harekatı kapsamında terör mevzilerini yerle bir etti. Harekat çerçevesinde Irak ve Suriye'deki terör yuvaları savaş uçaklarıyla bombalanırken Türkiye'nin milli güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı tüm dünyaya bir kez daha ilan edildi.

TSK operasyonun ardından açıklama yayımlayarak harekatın amacı ve bilançosuyla ilgili bilgi verdi. Düzenlenen operasyonun başarısına değinilirken terör sevici gruplar bu harekata tepki gösterdi.

TSK’nın Irak ve Suriye’de PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği operasyona Irak’ta İrana yakınlığı ile bilinen Asayib Ehlilhak Hareketi'nden tepki geldi.

Hareketin lideri Kays Havalı, düzenlenen operasyona karşı, Türkiye'ye karşı harekete geçme mesajı verdi.

TSK'nın, hedefi 12'den vurduğu operasyona Irak'taki Şii oluşum gibi bir tepki de Danimarka'dan geldi. Danimarka başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok bölgesinde Türkiye karşıtı sloganlar atan PKK yanlıları, terör örgütü paçavralarını sallayarak eylem düzenledi.