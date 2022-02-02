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Gündem TSK'nın operasyonu İrancıları hoplattı
Gündem

TSK'nın operasyonu İrancıları hoplattı

TSK'nın Suriye ve Irak'ta terör örgütü mevzilerini ateş altına aldığı Kış Kartalı Harekatı, Irak'taki İran yanlısı Asayib Ehlilhak hareketini rahatsız etti. Hareketin lideri Kays Havalı "Direnişçiler Türk işgaline karşı yanıt verecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 12:49:00 -
TSK'nın operasyonu İrancıları hoplattı

Türkiye, bölücü ve eli kanlı örgüt PKK'ya karşı başlattığı Kış Kartalı Harekatı kapsamında terör mevzilerini yerle bir etti. Harekat çerçevesinde Irak ve Suriye'deki terör yuvaları savaş uçaklarıyla bombalanırken Türkiye'nin milli güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı tüm dünyaya bir kez daha ilan edildi.

TSK operasyonun ardından açıklama yayımlayarak harekatın amacı ve bilançosuyla ilgili bilgi verdi. Düzenlenen operasyonun başarısına değinilirken terör sevici gruplar bu harekata tepki gösterdi.

TSK’nın Irak ve Suriye’de PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği operasyona Irak’ta İrana yakınlığı ile bilinen Asayib Ehlilhak Hareketi'nden tepki geldi.

Hareketin lideri Kays Havalı, düzenlenen operasyona karşı, Türkiye'ye karşı harekete geçme mesajı verdi.

TSK'nın, hedefi 12'den vurduğu operasyona Irak'taki Şii oluşum gibi bir tepki de Danimarka'dan geldi. Danimarka başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok bölgesinde Türkiye karşıtı sloganlar atan PKK yanlıları, terör örgütü paçavralarını sallayarak eylem düzenledi.

 

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Yorumlar

alper

şuna bak kanı bozuk haşaşiler kulen kafir bu zabaniler
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Kocasolak

Türkiye cumhuriyeti İran pers kafalı değildir. Herkesi kendileri gibi yayılmacı sanıyor, Sasani kafalılar.
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