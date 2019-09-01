TSK’nın ateş gücüne teknolojik destek TSK, tespit edilen hedeflerin doğru zamanda en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasına imkân veren Ateş Destek Otomasyon Sistemi'ni teslim aldı.

Savunma devi ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK), yeni Ateş Destek Otomasyon Sistemi’nin (ADOP-2000) teslimatı gerçekleştirdi. Sistem, tespit edilen hedeflerin doğru zamanda en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasına imkân veriyor. Müttefik ülkelerin ateş destek sistemlerine entegre olarak çalışabilen ADOP-2000; obüs, havan ve çok namlulu roket sistemlerinin ateş idaresinin otomasyonunu sağlıyor.

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