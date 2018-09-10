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TSK'dan Pendik'teki rehine olayıyla ilgili açıklama

TSK’dan yapılan açıklamada "İstanbul/Pendik’te bulunan bir okulda bugün meydana gelen olayın zanlısı olarak tespit edilen şahsın, askerliğini yükümlü piyade er olarak yerine getiren bir personel olduğu ve olay sırasında izinli bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:15
TSK'dan Pendik'teki rehine olayıyla ilgili açıklama

İstanbul'da Pendik Melek Aknil Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sekreter olarak bulunan H.K.’nın bıçakla rehin alınmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Olayın öğrenilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı müzakere timleri olay yerine anında intikal etmiş ve yapılan müzakere sonucu U.D. isimli şahıs ikna edilerek gözaltına alınmış, yapılan incelemelerde şüpheli şahsın askerlik görevini er olarak sürdürdüğü ve birliğinden izinli olarak ilimize geldiği, rehin alınan H.K isimli bayan şahsın ise Melek Aknil Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sekreter olarak görevli bulunduğu ve U.D. isimli şahsın nişanlısı olup, aralarında anlaşmazlık bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:15
  1. TSK
  2. İstanbul
  3. Pendik
  4. Rehine açıklaması
  5. TSK'dan açıklama

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