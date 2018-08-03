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TSK'dan Münbiç'te 24. devriye

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 24'üncü koordineli/bağımsız devriye görevi icra edildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:15
TSK'dan Münbiç'te 24. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 24'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:15
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. ABD
  4. Münbiç

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