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TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, (ÖSO) Tel Rıfat'ta Beşşar Esed birliklerini vurdu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:34
TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

Zeytin Dalı harekatıyla temizlenen Afrin'in doğusunda ve Halep'in kuzeyinde yer alan Tel Rıfat'taki terör mevzileri ve Esad rejimine bağlı birlikler bugün akşam saatlerinde roketlerle vuruldu. Yerel kaynaklar, bölgedeki ÖSO askerleri tarafından başlatılan operasyona, TSK'nın da destek verdiğini iddia etti.

Tel Rıfat'ın ilçe merkezinde bazı noktaların bu operasyonda vurulduğu duyuruldu.

ESAD O BÖLGEYE BUGÜN ZIRHLI BİRLİKLER GÖNDERMİŞTİ

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerin karşısındaki cephe hatlarına bugün askeri yığınak yapmaya başlamıştı.
Sevkiyatlar, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Deyr Cemal, Tel Rıfat, Ayn Dakne, Ahras, Harbil, Umgura, Umhuş bölgelerine ve Bab ilçesi karşısındaki Tadif bölgelerine yapıldı.

Rejim bölgeye piyade unsurlarının yanı sıra çok sayıda tank, zırhlı araç, top ve füze bataryası ve ağır silah da sevk etti.

Askeri sevkiyatlarda Esad rejimi, Bab ve Azez kentleri karşısında terör örgütü YPG/PKK ile ortak kontrol ettiği hattı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:34
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