TSK bölgede canhıraş çalışıyor! 5 bin 294 sorti uçuşu gerçekleştirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesindeki yaraları sarma çabası sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), deprem bölgesinde oluşturduğu “yardım koridoru” çerçevesinde aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 139 hava aracı ile 5 bin 294 sorti gerçekleştirdi.

5 bin 294 sorti yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 65 uçakla bin 404 sorti, 69 helikopterle ise 3 bin 795 sorti olmak üzere 139 hava aracı ile toplam 5 bin 294 sorti gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, deprem bölgelerinde çalışmaların koordinasyonu için 24 adet geminin de görev yaptığı öğrenildi.