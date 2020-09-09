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Ekonomi TSE, AVM’lere “Güvenli Hizmet Belgesi” verecek
Ekonomi

TSE, AVM’lere “Güvenli Hizmet Belgesi” verecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:44:00 -
TSE, AVM’lere “Güvenli Hizmet Belgesi” verecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, kuruma başvurmaları halinde, denetimlerde belirlenmiş kriterleri sağlayan alışveriş merkezlerine (AVM) “TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” verileceğini söyledi.

Altyapılar güçlenecek

Şahin, “Protokolle insanların belirli sürelerde birlikte zaman geçirdiği ve alışveriş ihtiyacını karşıladığı AVM’lerin kalite altyapısını güçlendireceğiz. AVM’lerle bilgi paylaşımını artıracağız” dedi. Şahin, “Standardizasyon, güvenli alışveriş sertifikası verilmesi, eğitim, uygunluk, değerlendirme, belgelendirme alanlarında da iş birliği yapacağız. Kurumumuza başvurmaları halinde denetimlerde belirlenmiş kriterleri sağlayan AVM’leri ‘TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ ile belgelendireceğiz” diye konuştu.

Güvenli ve huzurlu

AYD Başkanı Hüseyin Altaş da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılmasıyla normalleşme sürecindeki ilk adımları attıklarını dile getirdi. Altaş, “AVM’ler maske, mesafe, hijyen ve ateş ölçümleri noktasında sokaklardan, pazarlardan ve birçok yerden daha güvenli” değerlendirmesinde bulundu. Sertifikanın hem sektör hem de toplumun geçmiş olduğu zor süreçte çok kıymetli olduğunu vurgulayan Altaş, “Belgeyi alan AVM’lere halk daha güvenli ve huzurla girip çıkabilecek” dedi.

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