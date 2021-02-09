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Ekonomi TRX Coin nedir? Tron Coin hangi ülkenin?
Ekonomi

TRX Coin nedir? Tron Coin hangi ülkenin?

Tron Trx Nedir? Tron cüzdanı ne işe yarar? Son günlerde gündemde konuşulan kriptoparalardan olan TRX Coin hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, TRX Coin nedir, özellikleri neler? Tron Coin hangi ülkeye ait?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:44:00 -
TRX Coin nedir? Tron Coin hangi ülkenin?

TRON (TRX), kripto para piyasasında dikkat çeken coinler arasında. Peki, TRX Coin özellikleri nedir?

Tron TRX nedir?

Tron son dönemlerde en çok tercih edilen kripto paralar arasındadır. Merkezi yapısı bulunmayan bu kripto para çeşidi Singapur’da çıkmıştır. Blockchain temelli olan bu para birimi eğlence sektörü için çıkarılmıştır. Kişiler istedikleri kadar paylaşımı yapması adına kullanılmaktadır. Kişiler dünyanın her yerinde Tron para birimi için içerik üretebilir. Bu içerikleri paylaşabilir veya saklayabilir. Tamamen kullanıcı kontrolü olan bu para birimine Tron denmektedir. Kısaca TRX olarak bilinmektedir.

Tron hangi ülkenin?

Tron Singapur kökenli, bir vakfındır. Bu sistemin kurucusu Justin Sun’dır. Sun kurumun CEO’sudur ve kurucusudur.

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