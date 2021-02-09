TRX Coin nedir? Tron Coin hangi ülkenin?

TRON (TRX), kripto para piyasasında dikkat çeken coinler arasında. Peki, TRX Coin özellikleri nedir?

Tron TRX nedir?

Tron son dönemlerde en çok tercih edilen kripto paralar arasındadır. Merkezi yapısı bulunmayan bu kripto para çeşidi Singapur’da çıkmıştır. Blockchain temelli olan bu para birimi eğlence sektörü için çıkarılmıştır. Kişiler istedikleri kadar paylaşımı yapması adına kullanılmaktadır. Kişiler dünyanın her yerinde Tron para birimi için içerik üretebilir. Bu içerikleri paylaşabilir veya saklayabilir. Tamamen kullanıcı kontrolü olan bu para birimine Tron denmektedir. Kısaca TRX olarak bilinmektedir.

Tron hangi ülkenin?

Tron Singapur kökenli, bir vakfındır. Bu sistemin kurucusu Justin Sun’dır. Sun kurumun CEO’sudur ve kurucusudur.