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Çekmeköy'de inşaatta göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

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IHA Giriş Tarihi:

Çekmeköy'de inşaatta göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafif yaralı olarak kurtarıldı.

#1
Foto - Çekmeköy'de inşaatta göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Olay, saat 17.15 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Uzunçınar Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi.

#2
Foto - Çekmeköy'de inşaatta göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, şantiye alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

#3
Foto - Çekmeköy'de inşaatta göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Bu esnada inşaatta çalışan 1 işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.

#4
Foto - Çekmeköy'de inşaatta göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Hafif yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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