Çekmeköy'de inşaatta göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafif yaralı olarak kurtarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafif yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, saat 17.15 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Uzunçınar Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şantiye alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu esnada inşaatta çalışan 1 işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hafif yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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