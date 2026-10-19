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Aktüel Yazılı Kanyon’da zamanla yarış! Mahsur kalan 10 kişi için çalışmalar sürüyor
Aktüel

Yazılı Kanyon’da zamanla yarış! Mahsur kalan 10 kişi için çalışmalar sürüyor

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Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler yükselen su seviyesi ve sarp arazi koşullarına rağmen halat ve merdiven sistemiyle gruba ulaşmaya çalışıyor.

Isparta’daki Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarmak için ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyor. Havanın kararması ve olumsuz koşullar nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

 

Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler halatlarla merdiven sistemi kurarak İHH gönüllüleri için çıkış yolu oluşturmaya çalışıyor.

 

Yağış nedeniyle kanyondaki suyun yükselmesi ve kanyonun sarp yapısının etkisiyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Bölgeye gönderilen bir askeri helikopter ise vadiye iniş imkanı olmadığı için birkaç denemeden sonra ayrıldı.

 

Isparta Valiliği’nden açıklama geldi

Isparta Valiliğince yapılan açıklamada, Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 10 kişinin kurtarılması için yürütülen çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

Gün içinde Kara Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle gerçekleştirilen keşif faaliyetlerinin tamamlandığı, bir kurtarma ekibinin helikopterle, mahsur kalan kişilerin yakınına intikal ettirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Saat 17.00 itibariyle kanyon içindeki AFAD ekiplerimiz ile vatandaşlarımız arasında temas sağlanmış olup dağcılık marifetiyle grupların birleşerek patika yoluna çıkmaları planlanmaktadır. Çalışmalara, Isparta dâhil toplam 11 ilden AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve destek ekipleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri katılmaktadır. Çalışmalarda toplam 204 personel, 54 araç, 8 drone ve 1 helikopter görev yapmaktadır."

 

 

 

1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı

İstanbul'dan kente gelen 14 kişilik İHH gönüllülerinin dün Yazılı Kanyon'da kayboldukları ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptan bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişiden 3'ü, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılmıştı.

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