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Gündem Esenyurt Belediyesi Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı
Gündem

Esenyurt Belediyesi Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı

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Esenyurt Belediyesi Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı

İstanbul Esenyurt Belediyesi kayyımı Can Aksoy görevden alındı. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve devam edecek.

Esenyurt Belesiyesi kayyumu Can Aksoy görevden alındı. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve devam edecek.

İstanbul Esenyurt Belediyesi kayyumu Can Aksoy görevden alındı. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve devam edecek.

Aksoy'un görevden alınması, kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonundan günler sonra gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ekim 2026'da 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 Şüphelilerden, Aksoy'un atadığı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, 10 Ekim'de tutuklanmıştı. Diğer 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Can Aksoy, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 31 Ekim 2024'te belediye başkanvekili olarak görevlendirilmişti.

Özer, 30 Ekim 2024'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Özer, 12 Kasım 2025'te cezaevinden tahliye edilmişti.

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