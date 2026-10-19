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Aktüel Paris’te olayların ortasında kaldıkları iddia edildi! Cübbeli Ahmet Hoca'nın eşinden açıklama geldi
Aktüel

Paris’te olayların ortasında kaldıkları iddia edildi! Cübbeli Ahmet Hoca'nın eşinden açıklama geldi

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Paris’te olayların ortasında kaldıkları iddia edildi! Cübbeli Ahmet Hoca'nın eşinden açıklama geldi

Cübbeli Ahmet Hoca’nın eşi Büşra Mihrimah Ünlü ile kızı Dilara Ünlü’nün Paris’teki protestolar sırasında olayların ortasında kaldığı öne sürüldü. İddialara ise cevap geldi.

Fransa’da günlerdir yer yerinden oynuyor. Cübbeli Ahmet Hoca’nın eşi Büşra Mihrimah Ünlü'nün liselilerin, Sarı yeleklilerin ve kamu çalışanlarının günlerdir ortalığı kasıp kavurduğu Fransa'da ne işlerinin olduğu merak konusu...

 

Ahmet Mahmut Ünlü kamuoyunda bilinen ismiyle Cübbeli Ahmet Hoca’nın ailesinin bir süredir Paris’te olduğu öğrenildi. Büşra Mihrimah Ünlü ve kızı Dilara Ünlü'nün Paris’te zor durumda olduğu, olayların arasında kaldığı yönündeki iddialara ise cevap geçikmedi.

 

Cübbeli Ahmet Hoca’nın eşi Büşra Mihrimah Ünlü konuyla ilgili olarak Oda TV’ye açıklamalarda bulundu. Olayların arasında kalmadıklarını, bulundukları bölgenin sakin olduğunu belirten Ünlü, “Öyle bir şey olmadı ki. Biz hiçbir şey görmedik, bizim olduğumuz bölgede hiçbir şey yok. Biz şu an gayet rahatız. Louvre Müzesi'nin yanında sakin bir yerde oturuyoruz, herkes dışarıda. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz araştırabilirsiniz.İsim olarak şu anda kaldığımız bölgeyi ve otelin adını tam bilmiyorum, bir caddenin üzerindeydi. Başımıza hiçbir şey gelmedi. Zaten dün gece biraz olaylar yaşanmış ama biz görmedik. Şu an yanımda torunlarım var, kızlarım var. Yanımızdaki çocukların ve torunlarımın etkilenmesini istemediğimiz için çok sokağa da çıkmadık. Zaten bu akşam uçağımız var, Türkiye'ye dönüyoruz” dedi.

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