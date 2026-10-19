Bu kez yolsuz başkanlar için değil! Dış güçlerin maşası Halk TV için sokağa çıkıyorlar

Özgür Özel başkanlığında toplanan Yeni Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Zeynel Emre, MYK’da alınan kararı duyurarak çarşamba günü saat 19.30’da Halk TV önünde mitingi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Emre şunları söyledi: "MYK’da aldığımız karar gereğince çarşamba günü, 19.30’da tüm İstanbulluları, Halk TV önüne bekliyoruz. Genel Başkanımız diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bu konuyu istişare edecek. Bu, sadece Yeni Parti’nin meselesi değildir. Halk TV tüm muhalif siyasetçilerin, genel başkanların sesini duyurduğu mecradır. Bugüne kadar hep onlar bizim yanımızda oldu bugün de biz onların yanında olacağız.”