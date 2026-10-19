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Gündem 400 yıllık mezardan çıktı! İskeletin boynundaki orak ve ayağındaki kilidin sırrı ne?
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400 yıllık mezardan çıktı! İskeletin boynundaki orak ve ayağındaki kilidin sırrı ne?

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400 yıllık mezardan çıktı! İskeletin boynundaki orak ve ayağındaki kilidin sırrı ne?

Polonya'da yaklaşık 400 yıllık bir mezarda bulunan genç kadının iskeleti bilim dünyasının gündeminde. İskeletin boynuna keskin bir orak yerleştirildiği, sol ayak başparmağına ise demir kilit takıldığı belirlendi. Yapılan son araştırmalar, mezarın daha sonra yeniden açılmış olabileceğini ortaya koyarken, sıra dışı gömünün arkasındaki neden dikkat çekti.

Polonya'nın kuzeyindeki Pień köyünde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan sıra dışı mezarla ilgili yeni araştırmalar çarpıcı ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Arkeologların “Mezar 75” olarak adlandırdığı mezarda, yaklaşık 400 yıl önce yaşamış genç bir kadının iskeleti bulundu.

Ancak araştırmacıları şaşkına çeviren asıl ayrıntı iskeletin yanında bulunan iki demir nesne oldu.

BOYNUNA ORAK, AYAĞINA KİLİT

Genç kadının boynunun üzerine, keskin tarafı boğazına dönük büyük bir demir orak yerleştirilmişti.

Sol ayağının başparmağında ise üçgen biçimli demir bir asma kilit bulunuyordu.

İki nesnenin aynı mezarda bu şekilde bulunması, araştırmacıların dikkatini çekti.

ÖLDÜĞÜNDE 17-19 YAŞLARINDAYDI

İskelet ve DNA üzerinde gerçekleştirilen incelemeler, mezardaki kişinin genç bir kadın olduğunu doğruladı.

Araştırmalara göre genç kadın öldüğünde yaklaşık 17-19 yaşlarındaydı. Boyunun ise 162 ila 168 santimetre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Mezarın büyük olasılıkla 17. yüzyılın ortalarına ait olduğu belirlendi.

Üstelik kadının sıradan biri olmadığına ilişkin ipuçları da bulundu.

Kafatası çevresinde tespit edilen gümüş ve altın kaplama metal ipliklerin, pahalı bir başlığa ait olduğu değerlendirildi. Araştırmacılar bu bulgunun genç kadının yüksek sosyal statülü veya varlıklı bir aileden gelmiş olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

MEZARI SONRADAN YENİDEN AÇMIŞ OLABİLİRLER

Son araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise orak ile kilidin mezara aynı anda konulmamış olabileceği ihtimali oldu.

Araştırmacılara göre ayak başparmağındaki kilit muhtemelen genç kadın ilk kez toprağa verildiğinde takılmıştı.

Ancak orak için durum farklı.

Mezar çukurundaki bozulmalar ve toprak tabakalarındaki karışıklık, mezarın daha sonraki bir tarihte yeniden açılmış olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, genç kadının bedeni henüz tamamen çürümeden mezarın yeniden açılmış ve orağın boynunun üzerine sonradan yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

NEDEN BÖYLE GÖMDÜLER?

Araştırmacılar mezardaki uygulamaları dönemin “anti-demonik” veya koruyucu ritüelleri kapsamında değerlendiriyor.

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yüzyılda Avrupa'nın bazı bölgelerinde salgın hastalıklar, kıtlıklar veya açıklanamayan felaketler kimi zaman hayatını kaybeden kişilerle ilişkilendirilebiliyordu.

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Bazı toplumlarda tehlikeli olduğuna inanılan ölülerin yeniden yaşayanların dünyasına dönememesi için mezarlara çeşitli nesneler yerleştiriliyordu.

Ayaktaki kilidin, ölünün yaşayanların dünyasına dönüşünü sembolik olarak “kilitlemek” amacıyla kullanılmış olabileceği düşünülüyor.

Boyundaki orağın ise kişinin mezardan kalkmaya çalışması halinde onu durduracağına inanılmış olabileceği değerlendiriliyor.

GENÇ KADINDAN NEDEN KORKTUKLARI HÂLÂ BİLİNMİYOR

Fakat hikâyenin en büyük gizemi çözülebilmiş değil.

Araştırmacılar genç kadının neden bu kadar tehlikeli görüldüğünü henüz bilmiyor.

Kemiklerinde ölüm nedenini kesin olarak açıklayabilecek ciddi bir yaralanma tespit edilmedi.

Ani ölüm, dönemin insanlarının anlamlandıramadığı bir hastalık, toplumdan farklı görülmesi veya salgın ve kıtlık gibi felaketlerden sorumlu tutulması ihtimaller arasında.

Ancak bunların hiçbirini doğrulayacak kesin bir kanıt bulunmuyor.

Yaklaşık dört asır önce genç bir kadının neden ayağı kilitlenerek gömüldüğü ve mezarının muhtemelen yeniden açılarak boynuna orak yerleştirildiği ise arkeologların çözmeye çalıştığı gizemlerden biri olmaya devam ediyor.

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