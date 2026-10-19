Ücretsiz eğitim için son güne dikkat! Dijital Üniversite Platformu başvuruları kapanıyor

Dijital alanda uzmanlaşmak isteyenler için başlatılan Dijital Üniversite Platformu’nda başvuru sürecinde sona gelindi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu için başvurular yarın sona erecek.

YÖK'ten yapılan duyuruya göre, Dijital Üniversite Platformu ile alanında uzman akademisyenlerce verilen uygulamalı eğitimlerle, ülkenin dijital dönüşümünü yürütecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek hedefleniyor.

"Yapay Zeka", "Veri Analizi", "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere üç okuldan oluşan platformda 16 ders modülü yer alıyor.

Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin koordinasyonunda, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen platforma başvuru ve katılım ücretsiz sağlanıyor.

Başvurular "dijitaluniversiteplatformu.org" adresinden yarın saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak ve adaylara e-posta yoluyla bildirilecek. Dersler ise 3 Kasım'da başlayacak.