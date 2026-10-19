İsmailağa'dan hafız Mahmud’un ölümüyle ilgili iddialara cevap: Otopark kaçak değil ruhsatlı! Altyapı çalışmasını biz yapmadık

14 Ekim'de İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sırasında Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı yakınında ayakkabılarının ıslanmaması için yalın ayak yürüdüğü belirlenen 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak, su birikintisin bastığı sırada elektrik akımına kapılarak yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan Işıldak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatırken 6 ay önce babasını da kaybettiği öğrenilen Mahmud Işıldak'ın cenazesi, 15 Ekim'de İstanbul'daki törenin ardından memleketi Düzce'de toprağa verildi.

SOLAK TAFYA İSMAİLAĞA’YI SUÇLADI

Olayın ardından Çukurbostan Parkı'ndaki otoparkın işletilmesine ilişkin iddialar kamuoyuna yansıdı.

Evrensel gazetesi, otoparkın fiilî işgal yoluyla işletildiğini ve bu durumun uzun yıllardır devam ettiği ileri süren ve Mahmud’un ölümüyle İsmailağa cemaatini suçlayan bir haber hazırladı. Bölgedeki taşınmazların mülkiyet durumu ile alanın park ve dinlenme yeri olarak görünen kullanım amacı da gündeme getirildi ancak Sayıştay raporlarında yer aldığı aktarılan işgal tespitleri, tek başına elektrik akımının kaynağını veya Mahmud Işıldak'ın ölümündeki sorumluluğu ortaya koymuyor. Bunun için teknik inceleme ve adli soruşturmanın sonuçları önem taşıyor.

İSMAİLAĞA: 2011'DEN BERİ BİZİM İŞLETMEMİZDE

Tartışmaların ardından İsmailağa Cemaati, otoparkın hukuki durumu ve işletme geçmişine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada otoparkın, 2011 yılından bu yana Fatih Belediyesi tarafından cemaate bağlı derneğe tahsis edilen alanda faaliyet gösterdiği belirtildi. Cemaat, otoparkın belediye tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olduğunu, işletmenin de derneğin iktisadi işletmesi tarafından yürütüldüğünü savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu park alanındaki otopark, 2011 yılından bu yana Fatih Belediyesi tarafından derneğimize tahsis edilen alanda Fatih Belediyesi'nce usulüne uygun olarak düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olarak dernek iktisadi işletmemizce işletilmektedir."

ALTYAPI ÇALIŞMASINI BİZ YAPMADIK

İsmailağa Derneği, olayın meydana geldiği alandaki altyapı ve elektrik tesisatına ilişkin iddialara da cevap verdi. Dernek, otoparkı mevcut altyapısı ve tesisatıyla devraldığını, sonrasında alanda herhangi bir çalışma gerçekleştirmediğini belirtti. Açıklamada, tahsis öncesinde yapılan ve otopark işletmesiyle bağlantısı bulunmadığı savunulan altyapı ve tesisata ilişkin aksaklıklar hakkındaki teknik incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Böylece dernek, olayla ilişkili olabilecek altyapı sorunlarının otoparkın kendi faaliyetlerinden kaynaklandığı iddiasına karşı çıktı. Ancak tesisatın ne zaman yapıldığı, hangi kurumun sorumluluğunda bulunduğu, bakım ve denetim yükümlülüklerinin kim tarafından yerine getirildiği henüz kesinleşmiş değil.

CEMAATTEN TEPKİ: İDDİALAR BİZE MAL EDİLİYOR

İsmailağa, olayın cemaatle ilişkilendirilme biçimine de tepki gösterdi. Açıklamada, yetkili makamların resmî tespitleri beklenmeden olaydan cemaatin sorumlu tutulmaya çalışıldığı savunuldu. Cemaat, bazı çevreleri İslami değerlere karşı tutum almakla suçlayarak kamuoyunu doğrulanmamış iddialar konusunda ihtiyatlı olmaya çağırdı. Hukuki ve teknik süreçlerin takipçisi olunacağı bildirildi.

Mahmud Işıldak'ın ölümüne yol açan elektrik akımının kaynağı, tesisatın bakım sorumluluğu ve muhtemel ihmaller hakkında kesin sonucun teknik incelemeler ile adli soruşturmanın ardından ortaya çıkması bekleniyor.