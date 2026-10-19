Nazilli'de doktor kılıklı hain tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi!
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Devletin kılcallarına kadar sızarak millete ihanet eden FETÖ'cü hainlerin temizlenmesine yönelik kararlı mücadele aralıksız sürüyor. Aydın’ın Nazilli ilçesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Nazilli Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahı olarak görev yapan Opr. Dr. N.Ö.E. düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine konuldu.
AYDIN’ın Nazilli Devlet Hastanesi’nde görev yapan beyin cerrahı Opr. Dr. N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nazilli’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahı olarak görev yapan Opr. Dr. N.Ö.E., polis ekipleri tarafından geçen cumartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün mahkemeye sevk edilen Opr. Dr. N.Ö.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 6 aydır hastanede görev yaptığı öğrenildi.(DHA)
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