Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Reis yönetiminde üst üste 3 galibiyet alan Fırtına, çıkışını sürdürmek isterken Italiano ile yoluna kayıpsız devam eden Kartal, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Büyük heyecan öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler açıklandı.
Thomas Reis yönetiminde 3'te 3 yapan Trabzonspor ile Vincenzo İtaliano liderliğinde gümbür gümbür giden Beşiktaş Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.
Avrupa'dan galibiyetle dönen iki takımın mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak ve Cihan Aydın yönetecek.
DEV MAÇIN 11'LERİ
TRABZONSPOR XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral, Dju.
BEŞİKTAŞ XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
REIS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI
Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek.
KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.