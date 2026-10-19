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Gündem Siyonist çete ve ABD tehdidine karşı kritik temas! Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'a gidiyor!
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Siyonist çete ve ABD tehdidine karşı kritik temas! Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'a gidiyor!

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Siyonist çete ve ABD tehdidine karşı kritik temas! Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'a gidiyor!

ABD ve işgalci İsrail'in İran'a yönelik yeni tecavüz ve saldırı planları konuşulurken, bölgede tansiyonu düşürmek ve İslam coğrafyasındaki barışı korumak adına kritik bir diplomatik hamle geldi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in, bu hafta resmi temaslarda bulunmak ve arabuluculuk rolünü üstlenmek üzere İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlama ihtimali konuşulurken, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in bu hafta resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına göre, Münir'in bu hafta resmi temasları kapsamında İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Münir'in ziyareti kapsamında İran ile Pakistan arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra İslamabad yönetiminin İran-ABD müzakerelerindeki rolünün de ele alınması öngörülüyor.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre Pakistan, İran ile ABD arasındaki başlıca arabulucu rolünü üstlenmeyi sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanı Münir, daha önce de Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki müzakerelerde yürüttüğü arabuluculuk görüşmelerine katılan heyette yer almıştı.

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