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Gündem Damadı tutuklanan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sundu
Gündem

Damadı tutuklanan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sundu

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Damadı tutuklanan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sundu

Fon soruşturmasında damadı tutuklanan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sundu.

Fon soruşturmasında devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

DAMADI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmanın 4'üncü dalgasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan İskender Balcı'nın yurt dışına çıkarak Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. 28 Eylül'de Türkiye'ye dönüş yapan Balcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BABASI, ESKİ BDDK YÖNETİCİSİ

Öte yandan tutuklanan İskender Balcı'nın babası Mustafa Balcı'nın da finans bürokrasisinde tanınan bir isim olduğu belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eski yöneticilerinden olan Mustafa Balcı'nın halen BDDK Etik Komisyonu üyeleri arasında yer alıyor.

ERDOĞAN "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Ekim’deki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada "Mesele yargı tarafında, soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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